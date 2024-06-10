Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, имеющими универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Они позволяют самолетам осуществлять точное бомбометание с безопасного от линии боевого соприкосновения расстояния.

По словам инженера авиационной службы эскадрильи Су-34 по имени Андрей, кроме подготовки бортов к вылету, персонал на основе полученного опыта осуществляет разработку и внедрение новых научных решений, что повышает эффективность использования техники.

До этого сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по поселку Нью-Йорк (бывшее Новгородское), который находится в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что морпех США стал воевать на стороне России в зоне СВО.