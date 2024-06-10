Экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Сет Уильям Бейкер рассказал, что он принимает участие в специальной военной операции (СВО), воюя на стороне России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как заявил уроженец Аризоны, он дослужился до младшего капрала, но за месяц до планируемого повышения началась пандемия COVID-19. Мужчина не стал делать прививку, после чего его уволили со службы. Он пробовал поступить в полицейскую академию, однако его попытки сделать это не увенчались успехом. По словам морпеха, «американская свобода» оказалась «не для всех».

Бейкер также признался, что у него был ряд причин поехать в Донбасс. Однако он не стал их раскрывать.

До этого доброволец из Сербии Александр Йокич, принимающий участие в специальной военной операции, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученные в ходе боевых действий.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.