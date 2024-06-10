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Бывший сотрудник ЦРУ заявил, что новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки попадают в плен

Экс-агент ЦРУ Джонсон: из-за слабой подготовки новобранцы ВСУ попадают в плен

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские новобранцы из-за нехватки специальной подготовки попадают в плен. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue Works.

По словам Джонсона, плохая подготовка часто приводит к потерям среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а некоторые из них переходят на сторону России. Бывший разведчик отметил, что базовая подготовка украинских новобранцев, длящаяся всего 15 дней, позволяет им всего лишь два дня продержаться на линии фронта.

Джонсон подчеркнул, что прошлогоднее контрнаступление украинских войск провалилось, в том числе из-за неадекватных западных программ подготовки.

До этого сообщалось, что Франция сможет отправить на Украину не более шести истребителей Mirage 2000-5.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку на поле боя истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что передача Украине этих воздушных судов должна помочь ей лучше защищать свои территории.

Ранее сообщалось, что Финляндия передала Украине новейшее вооружение.

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