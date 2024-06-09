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Кадыров сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село в Сумской области

Кадыров: ВС России взяли под контроль село Рыжевка на границе с Курской областью

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и военнослужащие других подразделений Вооруженных сил России взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, расположенное на границе с Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других подразделений ВС РФ «провели тактические действия и освободили» от противника данный населенный пункт.

Как заявил лидер Чечни, в результате масштабных наступательных действий украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Вместе с тем он отметил, что слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила добиться этого результата «без определенных сложностей всего лишь за три дня».

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.

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