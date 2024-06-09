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Российские бойцы поразили места дислокации операторов ударных дронов ВСУ

МО РФ: в зоне СВО уничтожили пункты дислокации операторов ударных дронов ВСУ

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РИА Новости/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили несколько пунктов дислокации операторов ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнили ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ. Им содействовали оперативно-тактическая авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наемников», — уточняется в заявлении.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 131 районе боевых действий. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ, в свою очередь, уничтожили один украинский вертолет Ми-8 и перехватили 66 дронов. Вместе с этим средства защиты нейтрализовали 13 снарядов от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром 9 июня пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны ликвидировали минометчиков ВСУ, наносивших удары по позициям российских войск в зоне боевых действий. Цель уничтожили подразделения артиллерии танковой армии «Западной» группировки войск, применив для этого орудие МТ-12 «Рапира».

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинского БПЛА российским истребителем Су-30СМ.

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Операция на Украине
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