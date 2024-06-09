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Над Часовым Яром поднят российский флаг

Военкор Руденко показал установленный в Часовом Яре российский флаг

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Телеграм-канал «Репортёр Руденко V»

Российские солдаты подняли российский флаг в Часовом Яре. Кадры опубликовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России», — поделился военкор.

Руденко добавил, что продвижение российских войск идет к центру города.

Ролик был снят с помощью беспилотника. На кадрах виден бело-сине-красный триколор на разрушенном здании.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ ликвидировали за сутки более 400 бойцов украинской армии.

Российское оборонное ведомство также сообщало, что бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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