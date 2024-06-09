Более половины немцев хотят вернуть обязательную службу в армии

Более 60% жителей Германии выступают за возвращение обязательного призыва в армию. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

Согласно данным опроса, примерно треть респондентов (32%) высказались против возвращения обязательной службы в армии. Еще 8% отказались отвечать на данный вопрос.

Среди тех, кто выступает за возвращение обязательного призыва в армию, 72% сторонников оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Также почти половина граждан ФРГ считает, что Германии угрожают иностранные вооруженные силы. 40% немцев не видят никаких угроз.

До этого бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что ФРГ не готова к столкновению с Россией.

По словам экс-дипломата, к реальному конфликту с Россией в Европе готовы только две армии — французская и британская. Расходы Германии на оборону значительно ниже, чем у других европейских стран, поэтому бундесвер сильно уступает другим вооруженным силам ЕС.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.