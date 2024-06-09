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Во Франции не исключили, что ВС РФ дойдут до Киева к ноябрю

France Info: никто не может быть уверен, что русские не достигнут Киева к ноябрю

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Западе нет уверенности, что российские силы не подойдут к Киеву к ноябрю 2024 года, «динамика победы» находится на стороне России. Подобное мнение высказал профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info.

«Ни один серьезный военный специалист не может быть уверен, что русские не окажутся у Киева к ноябрю», — заявил Депорт.

Военный эксперт также добавил, что «динамика победы» на данный момент находится на стороне России.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине. По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются основным строительным материалом «длительного мира» на Украине.

Тем не менее, эксперты сомневаются в успехе Украины, несмотря на помощь Парижа. Авторы Business Insider утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский зря надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта.

Ранее сообщалось, что Франция выделит средства на восстановление критической инфраструктуры Украины.

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