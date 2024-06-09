В ракетных атаках ВСУ на Крым увидели угрозу ЗАЭС

Ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, Запорожская АЭС находится в зоне риска.

«Ракеты, которые летят в сторону Крыма, Storm Shadow, предположим, пролетая над ЗАЭС, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на станцию или еще что-то — это все равно угроза. Если такая серьезная ракета может попасть в ядерный реактор, мне трудно прогнозировать какие могут быть последствия», — отметил Балицкий.

Он добавил, что запускаемые Украиной ракеты в сторону южных регионов РФ пролетают над ЗАЭС и несут для ее безопасности большие риски. Балицкий подчеркнул, что он никого не пугает, но гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС отсутствуют.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о нарушении всех семи столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.