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Два жителя Донецка пострадали после сброса бомбы с беспилотника

Мэр Донецка рассказал о двух пострадавших в результате атаки дрона ВСУ

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Илья Питалев/РИА Новости

Два жителя Донецка пострадали в результате атаки украинского беспилотника 8 июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, из-за взрыва, вызванного сброшенной дроном бомбой на автостанцию «Трудовская» в Петровском районе, пострадали двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения живота, поясницы и плеча, а другой — ранение теменной области. Информация о текущем состоянии граждан не уточняется.

До этого сообщалось, что украинские войска вновь сбросили на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников.

8 июня стало известно, что обстрелы Донецкой народной республики со стороны ВСУ ранили шесть мирных жителей. Среди пострадавших — пять мужчин и одна женщина. У них диагностированы состояния легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Крым и новые регионы РФ могут объединить в Новороссию.

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