Горящий украинский солдат пытался выбраться из бронемашины после того, как дрон прилетел в ее десантный отсек. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV», который публикует новости о Дальневосточной группировке войск.

По данным Telegram-канала, украинский БТР М113 был атакован FPV-дроном отряда «Кайра» ВС РФ. В результате атаки бронемашина сгорела вместе с экипажем. Один из бойцов ВСУ попытался выбраться из горящего БТР. Охваченный огнем, он смог отползти от машины.

До этого Минобороны опубликовало видео уничтожения дрона ВСУ российским истребителем Су-30СМ.

Помимо уничтожения беспилотника, летчики также произвели патрулирование и прикрыли самолеты, наносившие удары по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 9 июня подразделения артиллерии танковой армии западной группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинских минометчиков, которые били по позициям ВС РФ в зоне проведения СВО.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.