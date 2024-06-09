Воронежцев попросили спрятаться в ванных на фоне ракетной опасности

В Воронежской области объявили о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал глава области.

Он также попросил людей, находящихся на улице, как можно скорее найти себе укрытие.

9 июня воздушную тревогу также объявили в Белгородской области, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 5 июня средства ПВО сбили в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской. Гусев сообщал об отсутствии пострадавших в вверенном ему регионе в результате атаки.

Ранее в Курской области прервали ЕГЭ из-за ракетной опасности.