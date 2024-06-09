Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воронежцев попросили спрятаться в ванных на фоне ракетной опасности

Губернатор Гусев сообщил о ракетной опасности в Воронежской области

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

В Воронежской области объявили о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал глава области.

Он также попросил людей, находящихся на улице, как можно скорее найти себе укрытие.

9 июня воздушную тревогу также объявили в Белгородской области, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 5 июня средства ПВО сбили в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской. Гусев сообщал об отсутствии пострадавших в вверенном ему регионе в результате атаки.

Ранее в Курской области прервали ЕГЭ из-за ракетной опасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами