Пушилин рассказал о возможном снижении возраста мобилизации на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не исключает снижения на Украине возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет.

«С учетом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим, я бы ничего не исключал», — ответил он на соответствующий вопрос.

6 июня депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) имеют право применять силу, если граждане отказываются выполнять их требования в рамках мобилизации населения.

Он также заявил, что Украина в настоящее время нуждается в мобилизации от 100 до 110 тыс. человек. При этом Горбенко выразил уверенность, что до конца 2024 года на службу в армию удастся призвать до 120 тыс. граждан.

5 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила заменить мужчин, работающих в территориальных центрах комплектования, военнообязанными женщинами. Как она сказала, таким образом власти смогут высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Ранее министерство обороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться из-за границы.