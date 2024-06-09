Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что настоящими преступниками являются не солдаты ВСУ, а киевские власти, отдающие приказы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики <...> Это самое большое преступление. Солдаты же в ВСУ, которые воюют, их назвать-то преступниками нельзя. Их туда загоняют», — поделился Сальдо.

Он подчеркнул, что преступниками также являются те, кто отдает приказы о нападении на мирных граждан.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра.

По ее словам, Работино уже несколько дней находится под контролем российских войск, как и Крынки.

Парламентарий добавила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.