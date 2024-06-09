Минобороны сообщило об уничтожении бивших по военным РФ минометчиков ВСУ

Подразделения артиллерии танковой армии западной группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинских минометчиков, которые били по позициям ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, минометный расчет ВСУ бил по российским войскам, находясь в лесу. Его обнаружили разведчики, после чего по минометчикам нанесли удар из расчета МТ-12 «Рапира». В результате этого огневая позиция украинцев была уничтожена.

8 июня Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley производства Соединенных Штатов под Авдеевкой. Военнослужащие группировки войск «Центр» подбили Abrams высокоточным снарядом «Краснополь», выпущенным из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. БМП был ликвидирован беспилотником.

7 июня сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Минобороны назвали число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен за минувшую неделю.