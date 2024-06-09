Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются люди, поскольку «мясных штурмов» становится меньше. Об этом пишет РИА Новости.

«У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что «мясных штурмов» становится все меньше и меньше», — сказал политик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он обратил внимание, что ВСУ на всех направлениях перешли к обороне и начали сдавать населенные пункты. По мнению Балицкого, «противник выдыхается», западные страны устали помогать Украине, а оружия не хватает. Киеву очень тяжело «сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России», отметил губернатор.

По его словам, украинский солдат, в отличие от российского, не знает, за что идет в бой.

Что касается «мотивированных, татуированных нациков», которые кошмарили русское население на Донбассе в течение восьми лет, то «их уже почти не осталось», считает Балицкий. Единичные экземпляры остались в заградотрядах, добавил он.

До этого Балицкий заявил, что ни президенту Украины Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина не нужна. Губернатор отметил, что сейчас страной управляют западные начальники, и киевскому режиму наплевать, сколько еще жизней украинцев унесет конфликт.

Ранее Балицкий анонсировал создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.