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В НАТО задумались о создании поста спецпредставителя по Украине

Foreign Policy: НАТО планирует создать пост спецпредставителя по Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Североатлантический альянс рассматривает возможность создания поста специального представителя по Украине, который будет заниматься координацией помощи Киеву. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Необходимость создания новой должности объясняется долгосрочными обязательствами перед Украиной, которые НАТО взяла на себя. По словам собеседников издания, должность «старшего гражданского представителя» будет аналогична той, которая была учреждена в Афганистане в то время, когда там находились военные альянса.

Известно, что спецпредставитель по Украине будет находиться в Киеве и координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

7 июня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не ждет от НАТО шагов по вопросу членства страны на саммите НАТО в июле 2024 года,

До этого президент США Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.

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