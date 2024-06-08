В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

До этого в Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден инфраструктурный объект.

Накануне серия взрывов произошла на западе Украины — в Хмельницкой области на фоне активной воздушной тревоги в регионе.

В этот же день соучредитель украинской консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн заявил, что на Украине уничтожены две нефтебазы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пророссийское подполье сообщило о взрыве в районе аэродрома в Кропивницком.