Российские силы ударили по местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по расположениям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, слова которого приводит ТАСС.

«ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор», — указал представитель российских сил.

3 июня авиация РФ уничтожила место базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее говорил, что в Афганистане появились новые лагеря подготовки боевиков и террористов. По его словам, также фиксируется переброска террористов из Сирии и Ирака.

Ранее в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.