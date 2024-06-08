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Российские силы ударили по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ ударили по боевикам в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

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PJSC UAC/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по расположениям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, слова которого приводит ТАСС.

«ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор», — указал представитель российских сил.

3 июня авиация РФ уничтожила место базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее говорил, что в Афганистане появились новые лагеря подготовки боевиков и террористов. По его словам, также фиксируется переброска террористов из Сирии и Ирака.

Ранее в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.

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