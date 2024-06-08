Украина достигла договоренности по дополнительным поставкам ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины», — сообщил он.

По его словам, некоторые поставки «сработают более оперативно», другая часть будет доставлена ближе к осени.

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Он посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

До этого министр иностранных дел Украины заявил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена работала над отправкой на ​​Украину дополнительной батареи Patriot.

Ранее Forbes назвал российское «чудо-оружие».