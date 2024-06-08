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Шесть жителей ДНР пострадали за день из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пушилин: в ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов украинских войск

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Шесть мирных жителей получили ранения за день в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Шесть мирных граждан пострадали сегодня в ДНР», — написал глава ДНР.

В публикации отмечается, что среди пострадавших пять мужчин и одна женщина. У них диагностированы состояния легкой и средней степени тяжести.

Согласно информации главы республики, за 8 июня со Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион совершено 46 обстрелов, выпущено 111 снарядов.

До этого Пушилин рассказал, что украинские военнослужащие активизировали обстрелы ДНР из дальнобойного оружия. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов 155 миллиметров по Донецку.

Ранее Пушилин назвал чудовищными атаки на Херсонскую область и Луганскую народную республику (ЛНР).

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