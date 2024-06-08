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«Хезболла» выпустила усовершенствованные ракеты по Израилю

«Хезболла» впервые выпустила ракеты «Фалак-2» по Израилю

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Omar Sanadiki/Reuters

Ливанская вооруженная группировка «Хезболла» заявила, что выпустила ракеты «Фалак-2» по командному центру на севере Израиля. Об этом информирует Reuters.

Источник в службе безопасности сообщил, что группировка впервые применила ракеты такого типа после десятков предыдущих запусков ракет «Фалак-1».

Ракета «Фалак-2» — второе поколение неуправляемых артиллерийских ракетных систем «Фалак». Эта система применялась в войне в Сирии.

До этого сообщалось, что бойцы шиитского движения «Хезболла» атаковали позиции израильской армии (ЦАХАЛ) в пограничных районах Верхней Галилеи. Они обстреляли артиллерийскую базу противника в Хирбет-Маере. Одно военно-транспортное средство было подбито с помощью противотанковых управляемых ракет возле поселения Нетува и нападении на казарму в Биркет-Рише.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна готова к «мощным» действиям против боевиков «Хезболлы» на северном фронте, вблизи Ливана.

Ранее США обещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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