Уставшие украинские бойцы подсели на энергетики

Измотанные вооруженным конфликтом солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали чаще употреблять различные энергетические напитки, пишет американская газета The New York Times.

«Украина переживает самый тяжелый момент со времен первых месяцев противостояния», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, ряд локальных фирм запустил изготовление энергетиков, специально ориентируясь на распространение своей продукции в рядах украинской армии. Уточняется, многие из напитков имеют высокое содержание кофеина, их продажи растут.

«Появляются новые разновидности со вкусами сахарной ваты, кактуса и даже конопли», — отмечается в статье.

По данным газеты, украинские производители рекламируют эти напитки, целенаправленно ориентируясь на военнослужащих. Например, на банках фигурируют патриотические лозунги.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский признался, что граждане его страны измотаны конфликтом с Россией, но несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

Ранее полковник Ходаренок заявил, что ВСУ устали.