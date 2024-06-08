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Полковник США сообщил об «астрономических потерях» украинской армии

Полковник США Уилкерсон: Украина несет астрономические потери и терпит поражение

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в конфликте с Россией и «имеют астрономические потери», заявил полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Ларри Уилкерсон. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что — вы собираетесь дать им ядерное оружие?» — заявил он.

8 июня британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожают военную технику производства США на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что превращение Украины в «анти-Россию» стало для РФ красной линией. Он отметил, что у этого решения украинской стороны были «сугубо рыночные последствия».

До этого президент России Владимир Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По словам главы государства, даже если взять за основу стамбульские договоренности, «все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее в России объявили премию за сбитый самолет F-16.

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Операция на Украине
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