Украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, операция произошла примерно в 15:40 по московскому времени.

По данным минобороны, для уничтожения беспилотника использовались дежурные средства ПВО, расположенные на территории приграничного региона России.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. С начала мая атаки усилились. По версии некоторых военных экспертов, это связано с наступлением военных России на Харьковском направлении. При этом аналитики отмечали, что Украина уже перебросила дополнительные резервы с других направлений в этот регион.

Ранее в регионе России на границе с Украиной сбили дрон ВСУ.