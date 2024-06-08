Пленный колумбиец заявил, что попал на передовую из-за обмана украинской стороны

Военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил «Известиям», что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

По словам мужчины, в социальной сети TikTok он увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, так как ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и платить за ипотеку. Колумбийцу сообщили, что нужно «охранять здания», предложив 120 тыс. гривен (около 265 тыс. руб.).

«Когда я вышел из машины, по нам летели дроны, артиллерия. Дали форму, бронежилет, каску, четыре гранаты и АК-47», — сказал он.

При этом, какие объекты нужно было охранять, гражданин Колумбии не знает.

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