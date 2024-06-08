В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Зона воздушной тревоги распространилась на Полтавскую и Черкасскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, означенные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

В ночь на 8 июня тревожные сирены включили в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Накануне серия взрывов произошла на западе Украины — в Хмельницкой области на фоне активной воздушной тревоги в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО.