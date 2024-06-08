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Уральская компания пообещала 15 миллионов за сбитый самолет F-16 ВСУ

Уральская компания пообещала 15 миллионов за первый сбитый самолет F-16 ВСУ

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Vadim Ghirda/AP

Уральская компания «Форэс» намерена выплатить 15 миллионов за первый сбитый истребитель F-16 и по 500 тысяч рублей за каждый следующий. Об этом рассказал директор компании Сергей Шмотьев, передает ТАСС.

«Мы за первый танк заплатили 5 миллионов рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые уничтожают танки, доходит», — по словам.

До этого сообщалось, что российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей.

Также основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв объявил о своем намерении наградить российского военнослужащего Ивана Жарского, который уничтожил несколько танков Leopard и БМП Bradley в зоне СВО.

В первой половине мая Киселев заявил, что выплатил вознаграждение за подбитые танки Abrams тем участникам военной операции, «кому посчитал нужным». Так в разговоре с «Газетой.Ru» музыкант прокомментировал сообщения о том, что отказал в выплатах некоторым военным. Он также пожаловался, что не все звезды поддержали его инициативу.

Ранее Матвиенко заявила о желании украинцев поскорее прекратить войну.

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