В Херсонской области объявили траур

После обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 22 человека, в связи с чем 9 и 10 июня объявлены днями траура по жертвам террористического акта. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал он.

В публикации уточняется, что в этот период на территории региона отменены все развлекательные мероприятия и массовые собрания. На государственных и общественных организациях приспустят флаги России.

«Виновные в этом злодеянии будут уничтожены», — пообещал губернатор.

Глава региона также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Накануне Сальдо заявил, что число мирных жителей, погибших в селе Садовое Херсонской области в результате двух ударов со стороны украинской армии выросло до 22.

Ранее ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.