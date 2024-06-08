Подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ ликвидировали за сутки более 400 бойцов украинской армии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что группировка «Юг» нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли более 400 военных, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

8 июня сообщалось, что Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны украинских войск в Харьковской области Украины.

В этот же день силы Черноморского флота за минувшие сутки ликвидировали несколько украинских безэкипажных катеров. Всего за данный промежуток времени было уничтожено пять беспилотных надводных аппаратов Вооруженных сил Украины. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Ранее депутат Рады обвинила генералов ВСУ во лжи.