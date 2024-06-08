В МИД предостерегли Макрона от агрессивной риторики в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой по отношению к России и преступными действиями подталкивает Европу к катастрофе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, Макрон и его команда — это случайные люди, оказавшиеся у власти во Франции, у них нет опыта государственного управления, опыта «реальных дел» как на международной арене, так и в своей стране. При этом претензии Франции на собственную значимость колоссальные, отметила Захарова.

«Судя по его заявлениям, он неуч. Возможно, у него много дипломов, но это ничего не значит, потому что его заявления не просто оторваны от реальности, они безграмотны», — заявила представитель МИД РФ.

Дипломат призвала народ Франции спросить у своего президента, отдает ли он себе отчет, в какую катастрофу он втягивает Францию и всю Европу.

Макрон с начала этого года постоянно заявляет, что Франция готова отправить войска на Украину в случае, если Киев это попросит. В России считают, что это приведет к ухудшению украинского конфликта.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.