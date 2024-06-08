ВСУ атаковали городской округ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в городе Шебекино в результате прилета боеприпаса в четырех частных честных домах повреждены кровли и фасады домов, несколько надворных построек и заборы.

Также в результате атаки беспилотного летательного аппарата-камикадзе на территории Шебекинского городского округа повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии в настоящее время остаются абоненты поселков Красное и Ленинский, частично сел Вознесеновка и Нежеголь.

Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ, заверил Гладков.

Незадолго до этого губернатор сообщал, что ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали села Петровка, Ясные Зори и Тишанка в Белгородской области. Информации о возможных пострадавших не приводилось.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.