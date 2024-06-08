Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны украинских войск в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» поразили технику и военнослужащих двух бригад Вооруженных сил Украины районе Гранова и Константиновки. Силы РФ также отразили шесть контратак украинских штурмовых групп.

Потери ВС Украины на этом участке составили до 180 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, 152-мм гаубицы Д-20 и двух станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наступление Вооруженных сил России в Харьковской области вынудило украинские войска растягивать боевые резервы, которых у них недостаточно в полной мере, им приходится принимать непростые решения.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.