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Депутат Рады обвинила генералов ВСУ во лжи

Депутат Рады Безуглая обвинила генералитет во лжи о ситуации в Работино и Крынках

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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Работино уже несколько дней находится под контролем российских войск, как и Крынки.

Безуглая назвала Работино единственным результатом контрнаступления бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она подчеркнула, что это село в низине стало кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности украинского генералитета, а также символом лжи.

Крынки депутат охарактеризовала как «кровавый проект» командующего Объединенными силами Юрия Содоля, который, по словам Безуглой, пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.

Парламентарий добавила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников.

В конце мая глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в островной зоне дельты Днепра идут бои. По его словам, село Крынки на левом берегу Днепра полностью находится под контролем российских войск. В населенном пункте не осталось разрозненных групп ВСУ, их попытки вернуть прежнее положение пресекаются.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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