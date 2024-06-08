ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три села в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Петровка осколки дрона просекли фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия.

В селе Ясные Зори украинский беспилотник атаковал храм, в здании повреждена кровля.

Село Тишанка Волоконовского района дважды атаковано украинскими беспилотниками. В результате удара первого БПЛА на территории нежилого частного дома возгорелась хозяйственная постройка. Жители соседних домов своими силами оперативно ликвидировали огонь. Второй дрон атаковал легковую машину, которая была припаркована возле частного дома. У автомобиля осколками посечены стекла.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Около полудня министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.