Силы ПВО уничтожили беспилотник над регионом России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около 10:40 мск, 8 июня.

Вражеский дрон был уничтожен.

Утром 8 июня в Белгородской области объявлялась ракетная опасность.

Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники были сбиты над Крымом, Краснодарским краем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.