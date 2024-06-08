В украинских Черновцах насильно мобилизовали мужчину, не достигшего 25 лет

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в украинском городе Черновцы насильно мобилизовали мужчину, не достигшего необходимого для этого возраста. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката призванного на службу гражданина.

Юрист рассказала, что ее клиенту всего 21 год. При этом в соответствии с действующим на Украине законодательством минимальный мобилизационный возраст в стране составляет 25 лет.

Несмотря на это, 7 июня представители ТЦК забрали молодого человека в военный комиссариат. Как сказала адвокат, его доставили в территориальный центр комплектования «в багажнике».

Работники военного комиссариата отказались как-либо комментировать ситуацию. По словам юриста, когда она пришла в ТЦК, его сотрудники грубо с ней обращались и хамили. В данный момент местонахождение мобилизованного молодого человека неизвестно.

6 июня депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

Ранее в городе Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по военному комиссариату из гранатомета.