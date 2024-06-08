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Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 80 бойцов ВСУ

Сальдо: группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 80 бойцов ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные группировки «Днепр» за сутки смогли уничтожить до 80 боевиков Вооруженных сил Украины и сбили 22 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Части и подразделения группировки войск «Днепр» вели активную оборону левого берега Днепра, наносили сосредоточенные удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, успешно вели борьбу с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами противника. В течение суток потери врага составили до 80 боевиков», — следует из сообщения.

До этого Сальдо сообщал, что глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак. По его словам, Украина даже не догадывается о строительстве этой системы ПВО.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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