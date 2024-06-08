Германский концерн отказался поставлять боеприпасы и оружие Украине

Франко-немецкий оборонный концерн KNDS объявил, что отказывается поставлять боеприпасы и оружие Украине, вместо этого предприятие начнет восполнять арсеналы НАТО. Об этом заявил управляющий директор фирмы Ральф Кетцель агентству DPA.

По словам Кетцеля, концерн не способен поставлять украинским Вооруженным силам необходимый объем боеприпасов в ближайшем будущем, речь идет в том числе об артиллерийских снарядах калибра 155 мм. Также предприятие направит все свои силы на военные запасы Североатлантического альянса, которые сильно истощены из-за запросов украинской стороны, на их восстановление потребуется время.

KNDS производит оружие, в том числе немецкие боевые танки Leopard 2, поступающие на Украину с 2023 года. Кетцель полагает, что другие военно-промышленные компании Европы смогли бы за более короткий срок обеспечить Киев вооружением.

KNDS пообещал вернуться к изготовлению снарядов и техники для Украины позднее, если в этом еще будет потребность.

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