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Сальдо сообщил о создании новой системы ПВО в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области создается глубоко эшелонированная система ПВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Украина даже не догадывается о строительстве этой системы ПВО.

«Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам», — рассказал чиновник.

По его словам, новая система состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно, в том числе против новых типов ракет.

Сальдо отметил, что чем больше страны Запада будут отправлять новые ракеты, такие как Storm Shadow или ATACMS, или HIMERS, тем больше они потеряют средств и возможностей бороться с нами.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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