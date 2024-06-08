В Северной Осетии — Алании сбили украинский дрон

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать объекты на территории Республики Северная Осетия — Алания при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в небе над регионом около 8:40 мск. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточняется в заявлении.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия — Алания», — добавили в Минобороны РФ.

Утром 8 июня в военном ведомстве страны заявили, что ночью российские системы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ в семи регионах государства. В том числе речь идет об Астраханской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Более того, в акватории Черного моря были ликвидированы два украинских безэкипажных катера. По информации Минобороны РФ, беспилотные надводные аппараты двигались в сторону Крымского полуострова.

Ранее село в Белгородской области подверглось атаке сразу трех беспилотников ВСУ.