Пушилин рассказал о ситуации в ДНР

Наступление Вооруженных сил России в Харьковской области вынудило украинские войска растягивать боевые резервы, которых у них недостаточно в полной мере. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в данном направлении Вооруженные силы Украины принимают непростые решения.

При этом чиновник отметил, что утверждать о том, что сейчас на фронтах ДНР российским подразделениям стало намного легче продвигаться, пока «было бы забеганием вперед».

Пушилин подчеркнул, что российские военные не спешат, с тяжелыми боями каждый населенный пункт переходит под их контроль. При этом он заметил, что растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия ВСУ.

На этой неделе стало известно, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск, подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренока.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.