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США и Украину заподозрили в планах отправить на поле боя «детей-солдат»

Аналитик Кузмаров заявил о желании США и Украины отправить на фронт детей-солдат

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Inna Varenytsia/Reuters

Давление американских властей на Украину с целью снижения мобилизационного возраста в этой стране свидетельствует о готовности Вашингтона и Киева отправить на поле боя «детей-солдат». Об этом заявил главный редактор американского журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров, передает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что речь идет о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. По его мнению, данная инициатива подтверждает растущее отчаяние Вашингтона и Киева из-за ситуации на поле боя.

«Они заявляют, что выступают за права человека, но поддерживают неэтичное использование «детей-солдат» в этой войне», — сказал Кузмаров.

Как сказал аналитик, украинское руководство будет использовать таких новобранцев в качестве «пушечного мяса» в спровоцированном им самим конфликте. При этом он подчеркнул, что текущему вооруженному противостоянию можно было бы легко положить конец.

7 июня президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе выступления глава государства не исключил, что власти Украины по требованию США продолжат снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что в текущем году в стране необходимо мобилизовать не менее 100 тыс. человек.

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