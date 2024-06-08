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В ДНР заявили, что ВСУ активизировали обстрелы региона дальнобойным оружием

Пушилин: ВСУ начали активнее обстреливать ДНР с помощью дальнобойного оружия

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РИА «Новости»

Украинские военнослужащие активизировали обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) из дальнобойного оружия. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, после взятия города Авдеевки российскими солдатами шансы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на использование артиллерии стали минимальными. В результате они начали применять дальнобойное оружие для атак на объекты, расположенные на территории ДНР.

«Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт», — сказал Пушилин.

Вместе с этим глава республики прокомментировал решение ряда западных стран разрешить Киеву использовать их оружие для ударов по российской территории. Как он сказал, подобные действия зарубежных партнеров Украины свидетельствуют об их «деградации в плане поведенческих реакций» на те или иные события на поле боя.

Пушилин подчеркнул, что в настоящее время идет определенная эскалация конфликта. При этом инициаторами данного процесса выступают западные государства, уточнил глава региона.

7 июня президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ, в ходе которой высказался о решении некоторых западных держав снять запрет на использование их дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Глава государства дал понять, что в ответ на это Москва может начать поставлять дальнобойное оружие противникам Вашингтона и его союзников.

Ранее в Венгрии предупредили западные страны о приближении к точке невозврата в конфликте между Украиной и РФ.

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