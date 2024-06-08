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Хуситы дважды атаковали корабли в Красном море

Хуситы объявили о двух попытках уничтожить корабли, идущие через Красное море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские хуситы объявили о двух попытках уничтодить корабли, идущие через Красное море. Заявление опубликовал телеканал »Аль-Масира».

«Вооруженные силы Йемена провели две операции в Красном море против двух судов, принадлежащих компаниям, нарушившим запрет на вход в порты оккупированной Палестины. Объектами нападения являются суда Elbella и Genoa», — заявил в эфире представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По словам Сария, для нападения были использованы баллистические ракеты, беспилотники и противокорабельные ракеты.

До этого центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о том, что американские войска уничтожили пять беспилотников и две баллистические ракеты йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

Кроме того, американские военные уничтожили патрульный катер хуситов в Красном море и четыре противокорабельных баллистических ракеты.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

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