Названо оружие, которое РФ может передать противникам США

Россия может передать противникам США ракеты П-700 «Гранит». Такое мнение выразил военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 «Гранит», могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», — написал эксперт.

По его словам, Россия может поставить противникам Соединенных Штатов противокорабельные ракеты, эффективные против кораблей стран Североатлантического альянса. Боснич считает, что Западу нужно прислушаться к предостережениям Москвы и вернуться к ведению более осторожной политики.

5 июня на встрече с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что глава государства Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

Ранее в США заявили, что удары по РФ американским оружием уже наносятся.