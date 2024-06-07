Меркурис: Россия может подавить в Черном море ВВС США

Россия могла бы в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавить американские беспилотники. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.

«Россия может «оглушить» американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и АВАКСы (Авиационные комплексы радиообнаружения и наведения — «Газета.Ru»), а также другие самолеты», — заявил он.

При этом он отметил, что не удивится, что если Россия это уже делает.

«Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские БПЛА», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Министерству обороны США необходимо взять пример с России в развитии средств радиоэлектронной борьбы. В статье обращается внимание на успехи российской армии в перехвате украинских дронов и американских управляемых ракет, снарядов и бомб. В то же время, отметили журналисты, стратегия радиоэлектронной борьбы Пентагона оказалась крайне неудачной. Имеющиеся исследовательские программы не дали армии США необходимых средств постановки помех. Сейчас Вашингтон тратит сотни тысяч долларов на снаряды, которые не могут попасть в цель.

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