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В Черном море уничтожили еще несколько катеров ВСУ

МО: в Черном море уничтожили безэкипажный катер Украины, который шел к Крыму

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские военные самолеты потопили в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«7 июня около 15:30 мск в Черном море был обнаружен <…> безэкипажный катер ВМС Украины», — отметили в ведомстве, уточнив, что плавсредство находилось в юго-западной части акватории.

В министерстве обратили внимание, что катер следовал в направлении Крымского полуострова. Его уничтожила морская авиация Черноморского флота.

5 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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