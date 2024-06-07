В Черном море уничтожили еще несколько катеров ВСУ

Российские военные самолеты потопили в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«7 июня около 15:30 мск в Черном море был обнаружен <…> безэкипажный катер ВМС Украины», — отметили в ведомстве, уточнив, что плавсредство находилось в юго-западной части акватории.

В министерстве обратили внимание, что катер следовал в направлении Крымского полуострова. Его уничтожила морская авиация Черноморского флота.

5 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.