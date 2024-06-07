Авиация уничтожила несколько катеров ВСУ у Крыма

Российские боевые самолеты уничтожили в Черном море два безэкипажных катера военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Республики Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.00 мск, 7 июня, в юго-западной части акватории Черного моря.

«Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Украины.

Кроме того, вооруженные силы России с 1 по 7 июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.