Более 20 украинских солдат сдались в плен Вооруженным силам РФ в период с 1 по 7 июня. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — рассказали в ведомстве.

Также в заявлении отмечается, что за аналогичный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 11 140 бойцов. Самые большие потери были зафиксированы в зонах ответственности группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр». Входящие в их состав солдаты за минувшую неделю уничтожили до 2 850, 2 835 и 2 690 украинских бойцов соответственно.

6 июня Минобороны РФ сообщило, что военные страны в ходе боевых действий на Украине взяли в плен 32-летнего гражданина Колумбии Ангеля Карденаса Монтиллу. Мужчина, работающий в родном государстве полицейским, принимал участие в конфликте на стороне ВСУ.

Он рассказал, что решил вступить в ряды украинских войск из-за одного видео в социальной сети TikTok. В нем говорилось, что Киеву требуются добровольцы для участия в боевых действиях.

Ранее в Харьковской области солдаты ВС РФ взяли в плен французского наемника.