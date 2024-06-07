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Названо число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен за минувшую неделю

Минобороны РФ: за неделю 27 украинских военных сдались в плен в зоне СВО

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Reuters

Более 20 украинских солдат сдались в плен Вооруженным силам РФ в период с 1 по 7 июня. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — рассказали в ведомстве.

Также в заявлении отмечается, что за аналогичный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 11 140 бойцов. Самые большие потери были зафиксированы в зонах ответственности группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр». Входящие в их состав солдаты за минувшую неделю уничтожили до 2 850, 2 835 и 2 690 украинских бойцов соответственно.

6 июня Минобороны РФ сообщило, что военные страны в ходе боевых действий на Украине взяли в плен 32-летнего гражданина Колумбии Ангеля Карденаса Монтиллу. Мужчина, работающий в родном государстве полицейским, принимал участие в конфликте на стороне ВСУ.

Он рассказал, что решил вступить в ряды украинских войск из-за одного видео в социальной сети TikTok. В нем говорилось, что Киеву требуются добровольцы для участия в боевых действиях.

Ранее в Харьковской области солдаты ВС РФ взяли в плен французского наемника.

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Операция на Украине
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